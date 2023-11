Autorimessa in fiamme a Cintolese

Attimi di paura in Valdinievole per un brutto incendio che si è sviluppato nella serata di sabato. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, con l’ausilio di una squadra della sede centrale, sono tempestivamente intervenute in località Cintolese, nel comune di Monsummano Terme, per l’incendio di una autorimessa a servizio di un’abitazione. Le fiamme, imponenti, sono scaturite in modo violento, distruggendo tutto ciò che si trovava dentro il locale. Questo nonostante il pronto intervento dei pompieri, che hanno domato l’incendio dopo diversi minuti di duro lavoro. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita a causa delle fiamme.