Autolinee Toscane, Servizio Bus Estivo da Quarrata a Viareggio su Prenotazione

Al via da domani il servizio bus estivo di Autolinee Toscane che collegherà, per tutte le domeniche, fino a fine agosto, Quarrata e Pistoia con Viareggio. Per le prossime 10 domeniche – Il 25 giugno, il 2, 9, 16, 23, 30 luglio e il 6, 13, 20 e 27 agosto - ci sarà una corsa di andata la mattina, con partenza alle 7.30 da Quarrata, e una corsa di ritorno nel tardo pomeriggio, con partenza alle 19.00 da Viareggio. La linea da prendere è la 98 QV. Il servizio è su prenotazione. È obbligatorio prenotare il servizio entro le ore 12:30 del venerdì precedente alla domenica in cui si desidera viaggiare chiamando il numero 0573 363288, dalle 8:30 alle 12:30.

Per utilizzare il servizio, una volta ricevuta la conferma della prenotazione, è necessario essere in possesso del titolo di viaggio extraurbano, sia per l’andata che per il ritorno, indicando esattamente località di provenienza e di arrivo. È possibile acquistare il biglietto tramite l’App at bus, alla biglietteria ufficiale di Autolinee Toscane alla Stazione di Pistoia (Via XX Settembre, 71), alle rivendite di Quarrata (Tabaccheria Grazia, Piazza Risorgimento 48) e Olmi (Tabaccheria Sommariva, Via Statale 289). Il solo acquisto del titolo di viaggio cartaceo o digitale, senza conferma di prenotazione, non garantisce l’accesso al servizio.