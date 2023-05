Autolinee Toscane assume: obiettivo donna

Autolinee Toscane chiama, gli autisti e le autiste rispondono. Sono iniziate le nuove classi di insegnamento conduzione bus che andranno a formare, nei prossimi sei mesi, circa 100 candidati da avviare alla professione di autista su tutto il territorio regionale, Pistoia compresa. Ad imparare il mestiere ci sono aspiranti autisti ma anche aspiranti autiste: le classi, infatti, sono miste per tutti e tutte. La suddivisione, infatti, avviene per età: classi under 29 e over 29. Le autiste donne tra le file di Autolinee Toscane sono in aumento: quando la nuova azienda regionale di Trasporto Pubblico ha iniziato la sua attività sul territorio, le donne erano circa l’8% degli autisti totali. Un numero aumentato radicalmente nei mesi successivi: gli ultimi assunti in azienda sono per un buon 20% di sesso femminile. La parità di genere in questo campo è ancora lontanissima, i maschi sono e rimangono la stragrande maggioranza degli autisti, ma è evidente che la tendenza ha iniziato ad invertirsi anche in questo mestiere. Un aumento nel numero di autiste di bus di sesso femminile in costante aumento anche a livello nazionale, dovuto in parte all’aumento della consapevolezza delle donne sulle opportunità di lavoro nel settore dei trasporti, ma anche alla crescente domanda di servizi di trasporto pubblico.

Autolinee Toscane non fa eccezione: per aumentare il livello del servizio sul territorio, l’azienda necessita di nuovi autisti per i propri autobus. Le candidature sono aperte: i selezionati prenderanno parte a tre nuove classi della ‘Accademia di Autolinee Toscane’ nella seconda metà del 2023. Le scuole di conduzione bus si svolgeranno su vari territori, non necessariamente a Pistoia.

Posti aperti sono ancora disponibili per "Accademia CQC" (che si terrà a Firenze), destinata nello specifico per chi ha la patente D ma non la CQC. Sempre questo mese, prenderanno il via le lezioni per 23 addetti destinati al servizio urbano ed extraurbano di Firenze, Prato e Pistoia. "Accademia" è e sarà il canale di reclutamento principale di Autolinee Toscane per ampliare la propria squadra.

Le candidature per i corsi previsti nel corso del 2023 (altre tre verranno avviati dopo l’estate) possono avvenire gratuitamente al link https:playyourjob.comatbus, e seguire il percorso "Selezione Accademia". Requisito iniziale per accedere ai corsi è solo possesso della patente B. Nel 2022 questo sistema ha portato ad un contratto di lavoro 75 candidati, di cui 50 hanno già concluso la formazione e sono attualmente alla guida dei bus. Per il 2023 l’obiettivo è di arrivare, a fine ciclo di studi, a cento nuovi autisti.

Francesco Storai