Autobus in fiamme sulla Firenze mare: paura per un gruppo di turisti

Momenti di paura, quelli vissuti nella mattinata di ieri da una ventina di turisti stranieri, diretti a Firenze, dopo che il bus turistico sul quale stavano viaggiando ha preso fuoco. Il grosso mezzo è stato avvolto dalle fiamme in pochi istanti, scatendo il panico anche tra gli automobilisti di passaggio. Fortunatamete i passeggeri del mezzo sono stati fatti scendere tempestivamente, prima che il fuoco lo divorasse, scongiurando così il peggio.

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno sull’autostrada A11 tra il casello di Prato Est e Prato ovest, in direzione di Firenze. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati, e nessuno dei turisti in viaggio è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Sul posto sono accorsi, immediatamente, oltre ad una automedica del 118, i vigili del fuoco della centrale di Prato, che sono dovuti intervenire ache con l’ausilio di un’autobotte per spegnere il mezzo lambito dalle fiamme. Ancora sconosciute al momento le cause dell’incendio, ma è possibile ipotizzare un guasto al veicolo come causa scatenante della scintilla.

Gravi le ripercussioni sulla viabilità autostradale in entrambi i sensi di marcia. Subito dopo mezzogiorno, il tratto dell’autostrada A11, all’altezza del km 16 , nelle vicinanze del casello di Prato ovest è stato chiuso al traffico, proprio per poter permettere lo spegnimento dell’autobus e la messa in sicurezza di tutta la zona interessata dall’incendio.

Per questo motivo si sono formate lunghe code sull’autostrada sia verso il capoluogo fiorentino sia verso il mare. Inevitabili i disagi tanto per i lavoratori quanto per i vacanzieri che sfruttando il lungo ponte del venticinque aprile si recavano in visita a Firenze o in Versilia. Importanti le conseguenze anche per la viabilità nel tratto pistoiese con lunghe file e rallentamenti a tratti.

