Auto storiche e solidarietà. Il Veteran Car Club Pistoia accende i motori per il Dynamo Camp

PISTOIA

Una giornata all’insegna dei motori e della solidarietà, che vedrà tra i protagonisti gli appassionati d’auto d’epoca e i ragazzi della Dynamo Camp. L’appuntamento è in programma per la giornata di domani, domenica 4 agosto, e l’organizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla volontà dell’associazione che ha sede a Limestre e del Veteran Car Club Pistoia, giunto a ben più di venti anni dalla fondazione risalente al 1997. Il noto club pistoiese di auto storiche visiterà l’associazione della montagna pistoiese dando vita ad un’iniziativa benefica e ricca di contenuti, che ha come obiettivo quello di intrattenere e divertire gli ospiti della Dynamo Camp.

"Come accade oramai dal 2009 – hanno spiegato i dirigenti del Club - il nostro sodalizio, che svolge la propria attività sportiva e culturale nel settore delle auto storiche, ogni anno ha in calendario la visita, fortemente voluta, alla struttura di Limestre per portare un messaggio solidale e un contributo, frutto dei ricavi della nostra attività e delle donazioni volontarie dei soci".

L’appuntamento, giunto al quattordicesimo atto consecutivo, è divenuto ormai una consuetudine e nel 2025 sarà celebrato l’importante traguardo delle quindici edizioni. La giornata comincerà alle ore 8.30 nel parcheggio di piazza Oplà, dove verranno svolte le operazioni di iscrizione e verifica. La carovana delle auto accenderà poi i motori e imboccherà la Via Modenese, mentre la prima fermata sarà a Campotizzoro, intorno alle 10.15. Presso la Pubblica Assistenza i piloti potranno gustare una colazione preparata dai soci, prima di ripartire alla volta della Dynamo Camp in cui l’arrivo è previsto per le ore 11:30. Una volta raggiunta l’associazione, i ragazzi del Campus potranno assistere alla parata delle auto storiche, coi mezzi che verranno in seguito esposti, mentre i soci del Club si renderanno disponibili per rispondere a domande e curiosità. Alle 13 ecco poi il pranzo accompagnato dall’animazione, prima dell’appuntamento a teatro dove saranno illustrate le finalità del Campus e verrà consegnato il contributo raccolto.

MF