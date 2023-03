Sos sosta selvaggia davanti all’ospedale, pioggia di volantini sulle auto "irregolari"

Pistoia, 31 marzo 2023 – “Sei consapevole di aver parcheggiato in sosta vietata? Stai ostacolando la circolazione dei mezzi pubblici!". Un messaggio chiaro, diretto e – si spera – risolutivo dell’annoso problema dei bus bloccati in corrispondenza dell’ospedale San Jacopo, problema che il nostro giornale ha documentato a più riprese. L’iniziativa è stata presa dall’Asl Toscana, proprietaria dell’area antistante l’ingresso dell’ospedale San Jacopo nella quale quotidianamente si creano blocchi della linea H – che ogni 20 minuti collega la stazione ferroviaria di Pistoia proprio con l’ingresso dell’ospedale – a causa delle auto in sosta selvaggia. Il foglietto viene lasciato da qualche giorno dalle guardie giurate che presiedono l’ingresso dell’ospedale sui vetri delle (fino adesso numerose) auto parcheggiate in divieto di fermata. Il volantino non è accompagnato da multe o sanzioni nei confronti degli automobilisti: è un avvertimento che si appella al buon senso e al civismo delle persone che magari, distrattamente, parcheggiano l’auto senza pensare di ostacolare il passaggio dell’autobus.

Tra gli autisti di Autolinee Toscane c’è soprattutto scetticismo. "Avremo preferito un provvedimento più risolutivo – dicono – però vediamo se questa campagna di avvertimento funzionerà davvero. Attendiamo qualche giorno per vedere cosa succede. Certamente, meglio un bigliettino con un messaggio del genere che bus bloccati per ore senza che nessuno possa fare niente". Il problema della linea H di fronte all’ospedale si è presentato con grande frequenza: quasi ogni giorno almeno un bus della linea H si è ritrovato con la strada sbarrata in corrispondenza del tornante di fronte all’ingresso dell’ospedale, con gli autisti impossibilitati a far altro che aprire le porte e attendere la rimozione delle auto posteggiate sulla carreggiata. La polizia municipale , va specificato, non ha voce in capitolo nell’area essendo area privata di Asl e quindi fuori dalla competenza del corpo.

Risultato : disagi e proteste rimarcate più volte dai dipendenti ex Copit, sfociate in una manifestazione di denuncia organizzata dai sindacati proprio di fronte all’ospedale, non più di un mese fa. Secondo la Asl, i foglietti lasciati sulle auto mal parcheggiate risolveranno il problema. "Siamo ottimisti, abbiamo visto un cambiamento netto nel giro di poche ore: le auto mal parcheggiate sono molte meno rispetto a prima". Intanto le sigle sindacali del settore trasporto pubblico Cgil, Cisl, Uil e Faisa sono state ricevute mercoledì dal sindaco Tomasi proprio sulla questione della sosta selvaggia di fronte al San Jacopo: dall’incontro è nata la proposta di incaricare un operatore che faccia da filtro agli automobilisti che si dirigono verso l’ospedale, per consentire di avvicinarsi all’ingresso solo alle auto di coloro che hanno necessità di accompagnare o riprendere persone con difficoltà deambulatorie. Un modo, questo, per diminuire il numero delle macchine nell’area della strettoia dove spesso il bus finisce bloccato. Dalla Asl, però, per il momento non sono previste ulteriori iniziative oltre ai foglietti di avvertimento. Autisti e passeggeri della linea H verificheranno, a partire dai prossimi giorni, se questa mossa sarà sufficiente ad evitare nuovi blocchi della circolazione o meno.