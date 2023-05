Auto e furgoni in pieno centro "Tante multe, ma la Ztl non va Il sindaco dia delle risposte"

Dopo il discorso tenuto ieri dal sindaco Alessandro Tomasi durante la celebrazione per i 161 anni della polizia municipale, sono arrivate le stoccate da parte dei consiglieri del Partito Democratico. "Tomasi si accorge dopo 7 anni che le macchine davanti ai monumenti sono un brutto biglietto da visita per la città, buongiorno! - ironizza Paolo Tosi -. Dopo anni di mandato si cerca di rimediare adesso installando altre telecamere ai varchi che fino ad oggi sono il colabrodo della ZTL. Il problema è che a Pistoia non esiste nemmeno più l’Area Pedonale Urbana, le auto sono abitualmente parcheggiate davanti a San Giovanni e passano indisturbate sul Globo ultimamente addirittura si parcheggia anche sul Giardino d’Autore di Palazzo Fabroni. Per rilanciare il nostro centro storico l’amministrazione sbandiera con soddisfazione il fatto che sono triplicate le multe nella ZTL. Non si risolve così la mobilità. E tutte queste multe non hanno sortito alcun beneficio per il nostro centro cittadino con i turisti che continuano a vedere San Giovanni ridotto a parcheggio, i pistoiesi che devono farsi da parte quando passano le macchine sul Globo e le figuracce fioccano - conclude Tosi -. Certo chi contravviene al codice della strada è giusto che paghi, ma la soluzione non può essere questa. Pistoia ha bisogno di recuperare rispetto alle altre città della Toscana. Tomasi tiri fuori dal cassetto il PUMS e affronti dopo 7 anni seriamente la mobilità della nostra città, occorrono parcheggi vicino al centro, ciclabili vere e non come quella dell’Imbuto di via Desideri, mezzi di trasporto efficaci". Stessa linea di pensiero anche per il collega di partito Lorenzo Boanini.

"Auto parcheggiate a lisca di pesce di fronte agli edifici storici, che fanno manovra in piazza Duomo, che accedono in aree pedonali: un vero centro storico di stampo europeo. Fa piacere che Tomasi se ne sia accorto e accolga le segnalazioni del Partito Democratico - assesta il colpo Boanini -. Finora tanto è stato concesso per il quieto vivere: parcheggiare in luoghi pedonali o consentire l’accesso alla ZTL senza alcuna regola".

"Resta un quesito - domanda Boanini -: le vecchie preoccupazioni sui posti auto per i residenti del centro sono oggi scomparse? Valevano soltanto quando il sindaco era di altra sponda politica? Dov’è finito il progetto di un parcheggio dedicato ai residenti della Ztl? Per l’ennesima volta ci troviamo a chiedere al sindaco di dare un’indicazione chiara di come pensa e immagina il centro storico di Pistoia. I cittadini meritano una risposta".

Gabriele Acerboni