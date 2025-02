Aumenta l’organico dell’Arma. Presidio capillare del territorio. Per la prevenzione dei crimini

L’organico dell’Arma dei carabinieri in provincia di Pistoia si arricchisce di 14 nuove unità. Di queste ben otto saranno destinate in Valdinievole, segnando un importante passo nel potenziamento dei servizi di sicurezza sul territorio. I nuovi militari, freschi di formazione, sono stati assegnati alle diverse Stazioni dell’Arma distribuite nella provincia con l’obiettivo di rafforzare la presenza capillare dell’istituzione. Ecco le realtà della Valdinievole dove saranno destinati i militari: due militari andranno a Montecatini, uno a Larciano, uno a Marliana, due a Monsummano, e due a Pescia.

"Questa integrazione di personale – spiega il comando provinciale in una nota - rappresenta una risposta mirata alle esigenze di sicurezza del territorio. I militari che hanno completato un rigoroso periodo di addestramento durante la frequenza del 143esimo corso porteranno energie fresche e motivazione al servizio della comunità. La loro presenza sarà particolarmente preziosa per intensificare i servizi di prossimità, elemento fondamentale nel rapporto tra l’Arma e i cittadini. Il comandante provinciale di Pistoia, colonnello Fabio De Rosa, nel pomeriggio del 12 febbraio ha accolto i nuovi arrivati. L’arrivo dei militari si inserisce in una strategia più ampia di potenziamento della sicurezza e risponde alle istanze della popolazione e delle istituzioni. L’obiettivo è quello di assicurare un presidio efficace e di rispondere con prontezza alle esigenze della provincia. Questo incremento di organico, infatti, permetterà di consolidare la presenza sul territorio, dai centri urbani maggiori fino alle località più periferiche. Particolare attenzione verrà dedicata ai servizi di prevenzione e al rafforzamento del legame tra l’Arma e la comunità."

Il comando provinciale conclude la nota ricordando come "il provvedimento conferma l’impegno dell’Arma nel garantire standard elevati di sicurezza per i cittadini. La presenza di giovani carabinieri, formati secondo i più moderni criteri operativi, contribuirà a rinnovare e potenziare la capacità di risposta alle sfide della sicurezza sul territorio. Il Comando Provinciale di Pistoia si prepara, quindi, ad affrontare con rinnovata energia e risorse i tradizionali compiti istituzionali, confermando il proprio ruolo centrale nella tutela della sicurezza e della legalità sul territorio".

Da.B.