Aule all’aperto alle Arinci. Nuovi spazi per le scuole

C’era una volta un salice. Ma non piangeva, anzi, era allietato dalla vita dei bambini che andavano a ripararsi alla sua ombra durante la ricreazione a scuola o per qualche lezione speciale all’aperto. Quel salice non c’è più perché è stato abbattuto a seguito di un episodio di maltempo ma le scuole Arinci di Monsummano non hanno voluto rinunciare ad avere il loro momento di lezione immersi nel verde. Per questo motivo gli insegnanti si sono impegnati nella progettazione di un nuovo spazio all’aperto ombreggiato. È stata così inaugurata pochi giorni fa un’area green alle scuole Arinci per fare lezione all’aperto. Alla cerimonia, oltre ai bambini e ai docenti, per il taglio del nastro c’erano la preside Delia Dami, il sindaco Simona De Caro e Mauro Farnocchia per conto della Fondazione Caript che ha sostenuto la realizzazione del progetto insieme ai fondi forniti dal Comune di Monsummano, per un totale di 13mila euro.

"A volte da ciò che è un dispiacere – ha detto la preside Delia Dami – come l’abbattimento di un albero, possono nascere delle grandi bellezze e quest’area, che si aggiunge ad altri progetti di aule green nelle nostre scuole, ne è un esempio pratico". Il progetto ha origini lontane. "Inizialmente – prosegue Dami – gli insegnanti hanno cominciato a fare dei percorsi a costo zero con il materiale che avevamo a scuola. Poi abbiamo partecipato al bando "scuole in movimento" della Fondazione Caript e abbiamo avuto il finanziamento per la realizzazione del progetto. C’è anche l’aula didattica all’esterno, con banchini e lavagna. Questi finanziamenti hanno coperto la realizzazione di due palestre all’aperto che sono andate a incrementare i giochi già esistenti e poi sono stati acquistati degli ombrelloni e panchine che al momento sono in tinta unita ma il prossimo anno saranno decorati dai bambini a scuola. Sono molto soddisfatta anche perché la Fonadazione Caript ci ha aiutato a realizzare le aule green in tutte le nostre scuole. Alle elementari Mechini Fucini ad esempio le abbiamo ultimate l’anno scorso. Lì ci sono un’arena e dei gazebi per far lezione all’aperto, mentre alle Martini è stata realizzata unaula con serra". Al progetto hanno collaborato gli insegnanti e tutta la scuola in generale.

Arianna Fisicaro