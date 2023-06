Attenzione ai cantieri stradali Tanti gli interventi in programma Ecco il quadro dei prossimi giorni

Passato il ponte del 2 giugno, da inizio settimana torneranno nuovi provvedimenti per quanto concerne la viabilità, questa volta soprattutto nelle zone periferiche, per lasciare spazio a lavori infrastrutturali e interventi di vario tipo. Andando in ordine cronologico, per consentire a Publiacqua di effettuare scavi per un nuovo allaccio idrico, lunedì e martedì prossimi in una traversa laterale di via Modenese 152 saranno in vigore il divieto di transito e di sosta. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza nei tratti non interessati dall’intervento. Sempre per consentire un intervento sugli impianti a Publiacqua, nella fattispecie per la riparazione di una perdita idrica e il rifacimento dell’allaccio, martedì in via Carota e Molina 37 saranno istituiti il divieto di transito e di sosta. Compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona, nei tratti non interessati dall’intervento mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Per permettere a Toscana Energia di effettuare lavori di scavo per allacci alla rete del gas metano, martedì e mercoledì prossimi in via Santo Stefano, nel tratto tra via Palestro e vicolo Malconsiglio, saranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Il percorso alternativo si snoderà lungo via Palestro, via del Can Bianco e vicolo Malconsiglio (sarà temporaneamente disattivato il controllo telematico degli accessi solo per permettere il passaggio dei mezzi a causa dei lavori). Conseguentemente sarà istituita la direzione obbligatoria a sinistra in via Can Bianco per i veicoli non autorizzati alla Ztl che percorrono via Palestro. Infine, più sul lungo periodo e che coinvolgerà quasi tutta la settimana, ci sarà un cantiere di Telecom Italia che deve effettuare lavori di scavo per un intervento alla rete telefonica, da martedì a venerdì 9 giugno in via Viaccia, all’altezza del civico 4, sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Senza intralciare il lavoro degli operai, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dall’intervento, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

red.pt