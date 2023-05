Attenzione a quello che scriviamo su internet Il consiglio è: pensa, prima di "sparare", pensa!

Ogni giorno scriviamo online, senza pensare alle conseguenze. Ecco alcuni consigli per evitare fraintendimenti e discussioni. Scrivendo a conoscenti, ci sono alcune regole per comunicare in modo pacifico. Rispondi con gentilezza e rispetto. Quando scherzi assicurati che entrambi stiate al gioco. Usa le emoji per farti capire di più. Non essere insistente; non scrivere ciò che non avresti il coraggio di dire di persona. A persone sconosciute non si dovrebbe scrivere, ma se capita: presentati; se qualcuno ti scrive in modo inappropriato bloccalo; non condividere mai informazioni personali; non credere a tutto ciò che dicono gli estranei; sii consapevole che qualunque cosa scrivi può provocare danni.

Ci siamo accorti che praticamente tutti i suggerimenti valgono chiunque sia la persona al di là dello schermo, conosciuta o no, di qualunque età.

Tutti possono commettere errori durante una conversazione, l’importante è accorgersene, scusarsi e cercare di rimediare. Con queste regole si potrà sbagliare meno, sia nel mondo digitale che in quello reale.

Il nostro motto è di sole 11 P: "Prima Pensa, Poi Parla, Perché Parole Poco Pensate Possono Provocare Pentimento". Un vecchio modo di dire sempre attuale.