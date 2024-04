Atletico Casini-Montagna, big match servito La ventiseiesima giornata di Seconda categoria vede una lotta serrata per il vertice del girone E, con cinque squadre racchiuse in due punti. Partite cruciali in vista, con scontri diretti che potrebbero cambiare le gerarchie. Tensione massima per Atletico Casini Spedalino e Montagna Pistoiese, mentre la Virtus Montale cerca di approfittare. Altri incontri importanti in programma.