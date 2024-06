Atleta dell’anno. Due giorni di premiazioni

Numerosi premi a personaggi di spicco dello sport pistoiese, sabato 15 (ore 17) al Lago 1° Maggio di Agliana, per la 14° edizione del "Premio Atleta dell’Anno-Giornata del Veterano Sportivo" organizzata dalla sezione di Pistoia Celina Seghi dell’Unione Nazionale dei Veterani dello sport. "Atleta dell’Anno" è il campione con particolari meriti sportivi o risultati. La presidente nazionale Unvs, la pistoiese Francesca Bardelli, e il presidente della sezione, Marco Biagini: "Siamo particolarmente soddisfatti dell’edizione di quest’anno che vede nel cerimoniale, oltre al "Premio Atleta dell’Anno", la consegna di altri titoli, menzioni e attestati ad atleti, dirigenti, tecnici, società, istituzioni e professionisti della provincia di Pistoia che si sono particolarmente distinti nel 2023 per meriti sportivi o attinenti all’attività sportiva". Questi i premiati. Atleta dell’anno: Alessia Biagini, campionessa di scherma paralimpica. 3° Memorial Gianfranco Zinanni: don Piergiorgio Baronti, pallacanestro. Sport e istituzioni: comune Massa e Cozzile. Medico sportivo: Federico Pierallini. Scuola e sport: professor Andrea Capecchi. Stampa sportiva: Giada Benesperi, giornalista. Società sportiva Team Valdinievole, ciclismo. Allenatore Marco Nerozzi, calcio. Menzione sportiva Remo Marchioni, atletica leggera. Menzione sportiva ingegner Mattia Contri, automobilismo. Premio alla carriera Giovanni Visconti, ciclismo. Tra gli altri premiati si segnalano gli aglianesi Alessandro Tredici, atleta emergente per il nuoto e Mattia Martini dirigente sportivo calcio.

Piera Salvi