"AstrOrsigna", il primo festival dedicato al cielo e alla natura

Il Mulino di Berto è uno dei punti di riferimento della Associazione Tre Mulini, nata per salvaguardare e promuovere la cultura del borgo di Orsigna, noto al mondo intero per essere luogo dell’anima di Tiziano Terzani, amore scaturito dall’armonia che questo ambiente può generare, e che in molti hanno la volontà di riscoprire. In questo spirito di naturalità, le tradizionali mura in pietra del Mulino ospitano laboratori didattici di astronomia e fisica, dove teoria ed esperienza pratica si integrano, permettendo agli studenti di verificare direttamente quanto hanno appreso. Alcuni modellini del sistema solare completano i laboratori, pensati per bambini dai 6- 7 anni fino all’adolescenza, senza mai trascurare la conoscenza e valorizzazione di un territorio che, sotto vari aspetti, molto ha da offrire.

Il Mulino è quindi divenuto punto di riferimento naturale per la prima edizione di Astrorsigna, festival che organizza in collaborazione con le associazioni Pistoja Esperanto Grupo, WoOass, Ridere per Ricominciare e Orsigna Arum, e con la presenza di Sedoni che garantirà il servizio navetta.

Il Festival diventa viatico per risvegliare l’attenzione su un tema intrigante come l’osservazione del cielo, resa più suggestiva dal poterla fare mentre si è circondati dalla natura, in un silenzio interrotto soltanto dal rumore degli animali che liberamente si muovono in questo mondo. L’agenda di Astrorsigna si articola su tre date, a cominciare da sabato prossimo, 19 aprile: alle 13 il pranzo, alle ore 16 il laboratorio scientifico per i bambini, alle 17,30 conferenza sulla storia del calendario, seguita dalla cena per le 19,30. Dalle 21 si inizierà a osservare il cielo col telescopio, augurandosi di non dover indossare il piumino. Le date successive sono sabato 26 e domenica 27 luglio, quando di sicuro il programma sarà valorizzato dall’aria genuina e ritemprante dell’Orsigna. Un po’ di numeri per informarsi: per pranzo cena Jonathan al 347.6121344; per i servizi Filippo al 333.4749555; astronomia Nicola al 3477892672 e Roberto al 392.9205909. C’è ancbhe una mail: [email protected]

Alessandra Chirimischi