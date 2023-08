Associazione Tennistica Montalese: 40 anni di sport e impegno a Montale

L’associazione Tennistica Montalese (TM) ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno. Sono stati 40 anni di attività sportiva di qualità ma anche di educazione alla civiltà delle relazioni umane. Generazioni di montalesi, dall’età infantile fino a quella adulta, hanno vissuto in un ambiente umano e sportivo che ha sempre assicurato accoglienza e grande competenza. L’impianto di via Coppi è stato un punto di riferimento per la vita sociale del paese. Nata dall’intuizione di pochi appassionati l’associazione Tennistica Montalese ha sempre gestito i campi comunali di tennis ma nel corso del tempo ha investito con risorse proprie sull’ampliamento delle strutture, che costituiscono oggi un patrimonio di proprietà comunale che arricchisce la zona sportiva ed è un vanto per Montale. All’inizio c’erano solo due campi scoperti e spogliatoi di fortuna in una roulotte, ora l’impianto è dotato di tre campi da tennis coperti in inverno due in superficie playit e uno in terra rossa, più una palestra e un campo da padel. I soci dell’associazione sono oltre trecento e il campo estivo attualmente in corso ospita 120 bambini.

La Tennistica Montalese è stata tra le prima istituzioni a organizzare i campi estivi e ha continuato a farli per 29 anni di seguito anche negli anni della pandemia. Il quarantennale è stato celebrato con due tornei, uno di tennis e uno di padel, una distribuzione di premi e magliette ricordo e una grigliata all’aperto. Il torneo sociale, intitolato allo storico dirigente Romano Pagliai, da poco scomparso, è stato vinto da Mattia Marini. Uno dei pregi della Tennistica è la continuità nello staff dei maestri e delle figure organizzative, per fare solo qualche nome Massimo Moschini e Stefano Pagliai. Il consiglio direttivo è attualmente formato dal presidente Luca Moschini, dal vice Maurizio Campopiano e dai consiglieri Filippo Bellucci, Nicola Pagliai e Francesco Cipriani.

Giacomo Bini