Asili, pronto il nuovo concorso. Due posti a tempo indeterminato

Il Comune di Pistoia ha indetto due concorsi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di educatore d’infanzia e di un posto di insegnante di scuola dell’infanzia, entrambi i profili inquadrati nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

I requisiti specifici richiesti, le materie d’esame e le indicazioni sulla valutazione dei titoli sono riportati in dettaglio nei due avvisi, pubblicati nel Portale Unico del Reclutamento (inPA) raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it e disponibili anche all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pistoia e sul sito internet dell’ente (https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni).

Una volta formate, le graduatorie di concorso saranno utilizzate fino alla data di scadenza anche per proporre assunzioni a tempo determinato (incarichi temporanei e supplenze brevi).

Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro giovedì 29 agosto esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale “inPA” (https://www.inpa.gov.it).

Saranno effettuate una prova scritta e una prova orale, dopodiché verranno valutati i titoli dei candidati che avranno superato entrambe le prove.

La prova scritta si terrà nell’edificio denominato La Cattedrale, che si trova in via Pertini 396, mercoledì 18 settembre alle ore 10.30 per il concorso di educatore d’infanzia e alle ore 15.30 per il concorso di insegnante di scuola dell’infanzia.

Tutte le ulteriori comunicazioni relative alle procedure in corso di espletamento saranno rese note mediante pubblicazione sul Portale inPAe sul sito internet del Comune di Pistoia, area tematica Amministrazione Trasparente, sezione “bandi di concorso”