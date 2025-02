Asfaltature in arrivo a Pieve, Ponte Buggianese e Monsummano

Tra 2 mesi cominceranno i lavori di riasfaltatura delle strade provinciali 22 Del Porrione per i Comuni di Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Monsummano e Del Terzo e la Sp26 Camporcioni nei tratti che insistono nei territori di Ponte Buggianese e Massa e Cozzile. A darne notizia è il sindaco di Larciano Lisa Amidei come delegata alla viabilità della Provincia. Non si fa menzione per il momento riguardo alla sistemazione delle buche sulle altre vie di Pieve a Nievole segnalate nei giorni scorsi dal sindaco Diolaiuti. Circa 6 mesi fa la Provincia aveva messo in bilancio 671 mila euro, vincolate all’utilizzo per il 2025. "Gli interventi di manutenzione straordinaria che si andranno ad eseguire riguardano il rifacimento del tappeto di usura e il ripristino dello strato di collegamento sottostante. A far data dal 21 dicembre scorso, tuttavia, è entrato in vigore il decreto Cam Strade, che promuove la sostenibilità nelle costruzioni stradali introducendo l’uso obbligatorio di materiali riciclati e sottoprodotti fanno sapere dalla Provincia la cui amministrazione a livello politico ha sempre promosso le politiche ecologiche – con percentuali minime specifiche per le diverse tipologie. A questo si aggiunge, per l’amministrazione, l’obbligo di adeguamento prezzi, effettuato nel mese di gennaio. Una volta effettuata la revisione dei costi sarà bandita la gara d’appalto al termine della quale si potrà procedere all’affidamento lavori". Lisa Amidei sottolinea che non si può operare con interventi di somma urgenza ma è necessario attendere i tempi tecnici che porteranno l’inizio dei lavori ad aprile. "Consapevoli dei due mesi di attesa per l’inizio delle asfaltature, mi sento di escludere la possibilità di una chiusura delle due strade provinciali i danni che potrebbero verificarsi sulla viabilità alternativa potrebbero costarci molto cari e, la Provincia potrebbe non essere in grado di sostenerli".

Arianna Fisicaro