Asfaltature anticipate a San Marcello Piteglio: lavori di Toscana Energia

Sono già iniziate le asfaltature da parte di Toscana Energia. Erano stati programmati per il mese di ottobre nelle zone in cui sono stati realizzati i lavori di estensione della rete metano, e che hanno interessato in particolare il paese di Maresca. Già nella prima mattinata di ieri i mezzi stavano lavorando nel parcheggio della ex stazione della Fap e, nel pomeriggio inoltrato, erano già decisamente avanzati, lo stesso per via Case Alte. Questi lavori interesseranno tutte le aree del Comune in cui Toscana Energia ha posato le tubature per la conduzione del metano. Contemporaneamente anche l’amministrazione comunale ha iniziato le asfaltature programmate sulle strade di sua competenza. A tracciare il programma dei lavori, affidati all’ufficio tecnico del Comune, è il vicesindaco, Giacomo Buonomini che stima il costo dell’intervento in 180mila euro. Se non ci saranno brutte sorprese, potrebbero essere finiti già entro la fine di settembre. Le zone interessate sono: l’area artigianale de La Fornace, con la riasfaltatura completa della strada comunale. San Marcello Pistoiese: parte asfaltata di via Roma, via delle querce, viale panoramico traversa comunale verso podere Santichiesoli; Popiglio, strada di accesso al cimitero; Gavinana: traversa di via Rio Doccia in direzione Palazzo Achilli, porzione di via della Battaglia all’ingresso del paese; Maresca, Ingresso via Borgo Freddo, piazzetta Case Biondi, località Podere, Case Martini; Campo Tizzoro: traversa comunale a Vallino; Bardalone, via Case Ducci, traversa di Via Ugo Schiano zona Case Pellegro.

An.Na.