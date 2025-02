Asd Marathon: "La corsa aiuta il turismo"

Una domenica speciale fatta da persone speciali. Così Antonella Schettino, anima della Montecatini Marathon Asd, ha definito l’evento organizzato per pranzo due giorni fa all’Hotel Adua. A tavola, 90 persone tra le quali Miss Gema Mitsy. "Si è trattato di un momento magico - racconta - devo dire grazie di cuore ai miei super soci tesserati, agli ospiti, al padrone di casa Antonio Mariotti per la preziosa ospitalità. Di questo passo riusciremo nel nostro intento di rilanciare a Montecatini il turismo sportivo. Noi ci crediamo e siamo certi che l’amministrazione comunale lavorerà in questo senso".

Tanta bella musica, affidata a Mario regalami un sorriso, e premi per tutti. "Abbiamo voluto dare riconoscimenti a pioggia - spiega Antonietta - perché per noi i soci sono tutti importanti. Voglio fare un augurio a tutti i runner perché i loro sogni diventino realtà e affinché non perdano mai la voglia di divertirsi insieme".

"I nostri atleti hanno portato alto i colori della Montecatini Marathon ottenendo risultati importanti di categoria su campionati italiani e regionali di corsa. Tra gli ospiti - dice Antonietta - c’erano il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi e il pluricampione di 89 anni Remo Marchioni, di Porretta". Presenti anche i vertici Uisp Pistoia, l’assessore sport Marco Silvestri e il campione nazionale e mondiale Alessandro Volpi, montecatinese.

Schettino ha poi invitato tutti a partecipare alla Park Run per San Valentino. Appuntamento sabato 15 febbraio alle terme Tamerici. Anche se, per essere precisi, il 15 febbraio è la festa di San Faustino, protettore dei single.

Giovanna La Porta