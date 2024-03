Arrivano le majorette. Pronti al grande evento

A due anni di distanza dall’ultima volta, la nostra Provincia tornerà ad ospitare la World Cup of Majorette Sport. Stavolta però la manifestazione non andrà in scena al PalaTerme, come accaduto in passato, bensì al PalaCarrara. Questo perché durante l’iniziativa, in calendario per sabato 9 e domenica 10 novembre (ingresso gratuito), l’impianto di via Cimabue sarà interessato dai lavori di ristrutturazione, finanziati dall’Unione Europea tramite il programma NextGeneration EU.

Sono attese nel territorio fra le quattromila e le cinquemila unità fra atlete, tecnici e accompagnatori, per un totale di oltre mille delegazioni provenienti da Bulgaria, Croazia, Francia, Italia, Kazakhstan, Polonia, Slovenia, Ucraina, Ungheria, Repubblica Ceca, solo per citarne alcune. Questo garantirà un importante giro di affari per l’indotto, in particolare per le strutture ricettive, con Montecatini Eventi che avvierà fin da subito i contatti per sondare le disponibilità degli alberghi. Saranno coinvolti non sono quelli della Valdinievole, ma anche quelli pistoiesi. "La nostra città si farà certamente trovare pronta – sottolinea l’assessore al Turismo e alla promozione sportiva, Alessandro Sabella –. Si tratta di un’iniziativa che rappresenta non soltanto una competizione sportiva di alto livello, ma anche una ulteriore opportunità per promuovere il territorio nel panorama sportivo e turistico internazionale, grazie anche alla collaborazione instaurata con il comune di Montecatini".

A Sabella fa eco il sindaco termale Luca Baroncini. "Sono grato per questa collaborazione con il comune di Pistoia, che permette di mantenere un evento di questa rilevanza, e a cui la nostra città è molto affezionata, sul territorio, usufruendo dell’accoglienza offerta dagli impianti e dalle strutture ricettive pistoiesi".

Per quanto concerne l’evento in sé, le atlete si sfideranno in qualità di soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi, con bastoni, bandiere, nastri e pom pon, suddivise per età nelle tre categorie cadets, juniors e seniors. La manifestazione, organizzata dalla Majorettes-Sport World Federation in collaborazione con Anbima Aps Majorettes e con il patrocinio del comune di Pistoia, rappresenta una competizione open a livello planetario per tutte le atlete Majorettes, la scadenza iscrizioni è fissata per il 10 ottobre 2024.

Francesco Bocchini