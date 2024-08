Addio ad Arnaldo Nesti: politica, società e fede i cardini di una vita dedicata allo studio

Agliana (Pistoia), 24 agosto 2024 – “Sono stato tra Firenze e il mondo ma il mio cuore è rimasto ad Agliana". Così ci aveva detto il professor Arnaldo Nesti, sociologo tra i più stimati a livello internazionale, che per l’insegnamento e per le sue ricerche ha girato il mondo. Il professor Nesti si è spento a 92 anni, sabato 24 nelle prime ore del mattino, nella sua casa a Firenze, dove viveva dagli anni Settanta. Grande il cordoglio per la sua scomparsa, una grave perdita a livello locale e globale. Lascia la sorella Giuliana e il fratello Carlo che vivono nel pistoiese, l’altro fratello Giovanni, con cui aveva condiviso tanti viaggi, è morto nel 2019.

“L’ho seguito nelle sue intense attività e fino all’ultimo respiro – dice addolorata la sorella Giuliana – e so quanto era stimato nel mondo per la sua grande sapienza e per la sua umiltà". La salma sarà composta oggi, domenica 25, alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. La santa messa per l’ultimo saluto si svolgerà lunedì 26, alle 15, nella chiesa di San Piero. Poi, per sua volontà, riposerà nel cimitero di San Niccolò. Una volontà che aveva pubblicamente annunciato l’ultima volta che è venuto ad Agliana, nell’ottobre 2023.

Nesti era nato ad Agliana, il 14 marzo 1932, dove trascorse l’infanzia e l’adolescenza. Fino da ragazzo cominciò a porsi interrogativi su politica, società, religione. Da adulto quella è stata la sua strada. È diventato un ponte intellettuale nel dialogo tra Chiesa e dissidenza, uno studioso con una visione ecumenica delle religioni che anticipava l’attuazione del Concilio Vaticano secondo. Nella sua intensa carriera Nesti ha frequentato l’International University for Social Sciences di Roma, è stato docente incaricato di Sociologia della Religione al Pontificio Ateneo Marianum di Roma, dal 1972 al 2002 ha insegnato Sociologia all’Università di Firenze e dal 1982 al 1997 è stato docente di Italian Contemporary History alla California State University di Firenze. Inoltre, è stato visiting professor a Lima, Città del Messico, Siviglia e ha tenuto lezioni in molte università, in Europa, Asia e Stati Uniti. È tra i fondatori della ‘Sociologia della religione in Italia’, si è molto interessato al mondo Latino americano. Ha diretto la rivista ’Religioni e società, ha costituito l’Associazione per lo studio del fenomeno religioso e la ‘Summer school on religion’ di San Gimignano, riunendo ogni anno studiosi a livello internazionale. Tra le innumerevoli opere che ha dedicato allo studio scientifico ma anche al mondo rurale con grande sensibilità verso la storia locale, ricordiamo ’Il pensiero religioso di Antonio Gramsci’, ’L’altra Chiesa in Italia’, ’I labirinti del sacro’, ’Terra betinga’, ’Provincialia’ e la sua biografia ’Il mio novecento – Passioni. Dentro e fuori il mondo cattolico’.

Tra i suoi libri più recenti ’L’incerto domani. Spiragli spirituali’, un’opera che si stacca dai precedenti lavori per volgere l’esame al rapido cambiamento che coinvolge il mondo religioso contemporaneo. Nel 2020 ha esordito con il suo primo romanzo storico ’La famiglia Nellis – Una storia d’amore e di passione politica nella campagna toscana del ventennio’. Una storia che passa anche da Agliana, a dimostrazione del legame profondo con la sua terra.