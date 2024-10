Armonia tra i Popoli: "No a tutte le guerre". Mille ragazzi e bambini alla marcia per la pace

La pioggia non ha fermato la marcia della pace. Oltre mille i partecipanti al corteo che si è svolto ieri mattina nell’ambito del festival Armonia tra i Popoli. Il corteo è giunto alla sua XII edizione. La lunga carovana è partita alle 9.40 dall’istituto Pasquini di Margine Coperta, ma hanno partecipato studenti di ogni ordine e grado, provenienti da tutta la provincia di Pistoia. Pronti, attenti, via: il serpentone si è snodato da via Toscanini e ha raggiunto piazza del Popolo a Montecatini. Un’onda colorata, scortata dalla polizia di Stato e dai vigili urbani, composta dagli alunni di tutti i comprensivi della Valdinievole e dagli studenti.

La marcia della pace non è mai stata sospesa, neppure durante l’emergenza sanitaria. Si sono incontrati, per tre anni consecutivi, a distanza. Quest’anno è stata più che mai sentita. Sono intervenuti il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso e il primo cittadino di Massa e Cozzile Marzia Niccoli. Anche Federica Fratoni ha pronunciato un discorso a nome della Regione Toscana. Erano presenti tutte le amministrazioni della Valdinievole. E poi molte autorità civili e religiose della provincia, oltre a cittadini comuni. Ombrelli aperti, cappucci e k-way per ripararsi dall’acqua. Poi gli studenti hanno trovato riparo dalla pioggia, nella basilica di Santa Maria Assunta.

Una giornata finale che rafforza il percorso portato avanti per l’intero anno scolastico scorso. La marcia è il frutto di un protocollo di intesa che fa parte a sua volta di un più ampio progetto: Armonia tra i Popoli.

Curatrice della marcia, l’associazione Dancelab Armonia che promuove la danza come strumento trasversale e universale di unità e di pace. Presenti le associazioni Libera, Abele ed Emergency. "Vedendo la situazione internazionale – commentando gli organizzatori – spesso ci chiediamo: Cosa posso fare io per la Pace? Ecco, questa è l’opportunità per far sentire con la nostra presenza l’urgenza della Pace, per rendere consapevoli i bambini e i giovani dell’importanza di partecipare alla storia di questo momento". Protagonista anche l’arte come linguaggio superiore, attraverso l’esibizione dei giovani ballerini del Laboratorio Accademico Danza, con coreografie sul tema.

Giovanna La Porta