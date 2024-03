Archivio storico finito sott’acqua . Il Comune nomina avvocato e periti

L’alluvione dei primi di novembre 2023 ha sommerso l’archivio storico del Comune di San Marcello Piteglio, finito sott’acqua a Campi Bisenzio e ora l’amministrazione si affida alla tutela di un avvocato. Il 20 settembre scorso, cinquecento anni di documenti erano stati consegnati dal Comune alla società Archivi Spa di Prato, che avrebbe dovuto indicizzarli e digitalizzarli. Questo perché la stanza dove i documenti erano sistemati stava per diventare la mensa scolastica dell’Omnicomprensivo. In un primo momento il Comune aveva proposto il trasferimento nella vicina Villa Vittoria, recentemente restaurata, ma la Soprintendenza non approvò. L’assessore Alice Sobrero nell’ultimo consiglio ha reso noti gli ultimi sviluppi: "Tutti i 225 metri lineari dell’archivio storico sono in un’azienda di Bologna, che si occupa di congelamento e restauro dei beni archivistici alluvionati. Abbiamo incaricato l’avvocato Franco Ballati di Pistoia, che sarà la nostra tutela, sulla questione che riguarda la cura, o la mancata cura dell’archivio. Abbiamo incaricato, sotto consiglio del legale, due esperti per stilare la perizia sullo stato di sofferenza in cui si trova l’archivio: la restauratrice Monica Palari e l’ingegnere Giovanni Palchetti.

I due specialisti forniranno una perizia giurata ai fini della nostra tutela legale. Inoltre, grazie all’attività del nostro sindaco, la Cassa Depositi e Prestiti di Pistoia si è dichiarata favorevole a sovvenzionare la metà del restauro. La prossima settimana verrà firmato il protocollo anche dal nostro Comune che accetterà il finanziamento di 100mila euro per il restauro della metà dell’archivio. Sono in corso le ricerche per gli altri lotti necessari a restaurare tutto – conclude l’assessore –, una parte probabilmente riusciremo a ottenerla dalle istituzioni più alte, come la regione Toscana, che ha avviato un bando, non ancora pubblicato, proprio a tutela di questi patrimoni".

Il motivo per cui il Comune ha ritenuto di avvalersi di un legale avrebbe origine in una lettera di Archivi Spa in cui si legge: "Il Comune di San Marcello Piteglio ha dovuto provvedere al deposito all’esterno del proprio archivio per ragioni di carenza di spazio e di efficace accessibilità ai documenti. Archivi Spa ebbe a presentare un’offerta tecnica, prima ancora che economica, che fu valutata positivamente dal Comune e lo spostamento dell’archivio dalla sede comunale ai depositi di Archivi Spa a Campi Bisenzio fu autorizzato a suo tempo dalla Soprintendenza.

"Nessuno – si legge – può dubitare dell’efficienza e professionalità di Archivi Spa, la quale ha adempiuto puntualmente al contratto e, dopo l’evento del 2-3 novembre, si è adoperata con tempestività al ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza dei locali e, immediatamente dopo, al reperimento manuale dei documenti e preparazione per la spedizione in crioconservazione. L’evento del 2-3 novembre deve qualificarsi come eccezionale, avendo assunto i connotati di una vera e propria calamità naturale, per il quale Archivi Spa non può in alcun modo essere ritenuta responsabile".

