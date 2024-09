Arazzo Millefiori L’incanto virtuale in viaggio

Un grande evento culturale che ora fa tappa anche a Quarrata. Da domani al 13 ottobre 2024, il Cinema Teatro Nazionale di Quarrata (Pistoia) accoglierà "Il giardino incantato. Viaggio interattivo nell’arazzo millefiori, installazione multimediale a ingresso gratuito dedicata all’arazzo millefiori", capolavoro di arte tessile fiamminga del XVI secolo, di proprietà della Chiesa Cattedrale, dal 2016 conservato al Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi di Pistoia.

Dopo la tappa di Cutigliano il mese scorso, l’iniziativa, che è inserita nel programma del Settembre Quarratino, è il secondo appuntamento di Fuori Museo, progetto pensato per condividere in contesti inediti l’offerta culturale di Fondazione Pistoia Musei. Grazie alla collaborazione con enti e associazioni, possono così essere realizzate opportunità culturali ed educative. L’allestimento de "Il giardino incantato" al Cinema Teatro Nazionale, uno spazio che per anni è stato chiuso al pubblico, è reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Quarrata e con l’Associazione Circolo Umberto I, proprietaria dell’immobile. Benchè dal 2019 l’edificio non ospiti più spettacoli, l’Associazione Circolo Umberto I ha effettuato interventi di ristrutturazione che possono consentirne l’affidamento in gestione, restituendolo così alla funzione di pubblico spettacolo in modo continuativo. L’installazione multimediale del Giardino incantato offre dunque l’occasione per riaprire uno spazio storico di Quarrata. L’inaugurazione, aperta al pubblico, sarà donani, giovedì 12 settembre alle 21 con dj-set.

Il giardino incantato, progetto promosso da Fondazione Pistoia Musei e Fondazione Caript, è ideato e realizzato dal collettivo artistico camerAnebbia. I contenuti scientifici sono curati da Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei, conservatrici di Fondazione Pistoia Musei e da Gaia Ravalli, storica dell’arte dell’Università degli Studi di Firenze, con la supervisione di Monica Preti, direttrice generale di Fondazione Pistoia Musei. Il giardino incantato consente al visitatore di interagire con un capolavoro dell’arte, grazie a un grande dispositivo touchscreen, attraverso il quale si possono esplorare contenuti multimediali, arricchiti da un apparato testuale che approfondisce tematiche, soggetti rappresentati, segreti della storia e della fabbricazione dell’arazzo millefiori di Pistoia detto "dell’Adorazione". L’opera è una delle più importanti del patrimonio artistico pistoiese e

raffigura un raffinato giardino fiorito popolato anche da animali selvatici e fantastici, come l’unicorno. Il giardino incantato propone un viaggio sempre diverso a seconda dei percorsi scelti: un’esperienza creativa e immaginifica di alto coinvolgimento che rinnova il valore di questo favoloso manufatto. Nei fine settimana i visitatori saranno accolti da personale formato, che potrà arricchire l’esperienza digitale con spiegazioni sull’opera originale e sulla sua riproduzione multimediale.