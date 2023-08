Aperitivo e poi tutti con gli occhi alle stelle Con i telescopi di ultima generazione

Questa sera, sabato 12 agosto, a partire dalle ore 21,30 nella zona sportiva di Cireglio alcuni astrofili guideranno le osservazioni astronomiche mettendo a disposizione i loro telescopi di ultima generazione. Nell’attesa di poter scrutare la volta celeste alle ore 19 sarà allestito l’aperitivo sotto le stelle a buffet. L’evento è a cura della Pro Loco di Cireglio. Per info e prenotazioni telefonare al 340.7682439 oppure 377.5373892. Osservare la meraviglia del cielo notturno di agosto è uno svago tra i più gettonati in questo periodo dell’anno: corpi celesti, nebulose planetarie, ammassi stellari, Saturno con i suoi satelliti, alcune galassie come quella di Andromeda e la M31, sono alcuni degli oggetti visibili questa notte.