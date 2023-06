Anziana morta, il figlio indagato è agli arresti per evasione

Pistoia, 6 giugno 2023 – Colpo di scena sul giallo di via Monteverdi che sta tenendo da giorni la città con il fiato sospeso. Patrizio Ruscio, il 60enne indagato per omicidio per la morte della madre novantenne, Ottavina Maestripieri, trovata priva di vita lo scorso 1 giugno nella sua casa, è finito in carcere per evasione.

Il commercialista stava scontando in detenzione domiciliare una pena a 12 mesi per truffa ai danni di clienti ma giovedì scorso alle 6 è andato a casa della madre, dando poi lui l'allarme per la morte della donna, violando le prescrizioni del tribunale di sorveglianza che gli imponevano di uscire solo tra le 10 e le 12.

Cosi lo stesso Tribunale di sorveglianza ha disposto la sua detenzione in carcere. Intanto, vanno avanti le indagini sulla morte della madre: domani è prevista l'autopsia e stamattina la Procura di Pistoia ha sequestrato i due cellulari nella disponibilità dell'uomo.