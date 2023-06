Anziana trovata morta, confessione choc del figlio: “Ho ucciso mia madre”

Pistoia, 20 giugno 2023 – Ha confessato l’omicidio della madre. Patrizio Ruscio, 60 anni, ragioniere, figlio di Ottavina Maestripieri, la 90enne trovata morta la mattina di giovedì 1 giugno nel suo appartamento di via Monteverdi a Pistoia, ha raccontato tutto. La testimonianza durante l’interrogatorio, durato oltre tre ore e mezzo, che Ruscio stesso aveva richiesto tramite il suo legale, l'avvocato Francesco Stefani, ai sostituti procuratori Linda Gambassi e Lombardo De Gaudio, titolari delle indagini.

"Il nostro assistito ha risposto a tutte le domande - ha spiegato l'avvocato Stefani -, ha detto tutto quello che è accaduto, quindi ha confessato questo delitto, assumendosi la responsabilità del gesto”. “Non vi sono altri soggetti coinvolti - ha aggiunto il legale -, non ha spiegato il motivo, perché motivi non ce n'erano. Sicuramente è il clima di esasperazione che ha vissuto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che l'ha portato nel corso della discussione a compiere questo gesto”.

Sempre secondo il racconto del legale, Ruscio "si è reso conto pochi minuti dopo che evidentemente la mamma non stava bene, nel tapparle la bocca, ha provato a rianimarla, perché ancora era in vita, senza riuscirci. Ha chiamato allora il 118, che ha ritenuto che la donna fosse morta per cause naturali, ma evidentemente il figlio non se l'è sentita di avallare una verità che non era vera e allora ha detto 'chiamate le forze dell'ordinè”. Per l'avvocato Stefani, il suo assistito “aveva così voluto lanciare il segnale, a chi avrebbe svolto le indagini, che la madre non poteva essere morta di morte naturale, però nei primi giorni non è riuscito a liberarsi di questo peso, l'ha fatto adesso, devo dire con dovizia di particolari, raccontando tutto quello che era accaduto”.