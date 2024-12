Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino sono le "Piccole donne crescono?" al Mascagni

Ultimo appuntamento di stagione per il Teatro Mascagni di Popiglio che propone per oggi (ore 16.30) "Piccole donne crescono?", lo spettacolo di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino in cui le tre bravissime artiste fiorentine si confrontano con un classico mondiale della letteratura e con le molte dimensioni dell’identità femminile. Un testo brillante e commovente, a tratti irriverente, di cui le attrici hanno curato la drammaturgia, rimanendo fedeli al libro della scrittrice statunitense Louisa May Alcott, scritto nel 1868. Lo spettacolo è arricchito dai testi e dalle musiche composte da Chiara Riondino. Le quattro sorelle March, Jo, Meg, Amy e Beth, rappresentano da sempre "l’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo". Ognuna a modo suo – esattamente come ancora oggi – con costanza e determinazione tentano di trovare il proprio posto nel mondo, per realizzare i propri sogni, anche a costo di infrangere quelle leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata a una donna. Lo spettacolo è prodotto da Catalyst/Lo Stanzone delle Apparizioni e diretto da Matteo Marsan. La scenografia è firmata dallo stesso Marsan con Davide Lettieri, anche autore delle luci. I costumi sono di Adelia Apostolico e realizzati da Costumeria Capricci Livorno. Biglietti 10 (adulti) e 5 euro (studenti under 30) e sono disponibili anche a partire dalle 15.30 di oggi al Mascagni, in via delle Corti 57 a Popiglio. La stagione è stata promossa dai Comuni di San Marcello Piteglio e di Abetone Cutigliano con la Fondazione Teatri di Pistoia e con il sostegno della Regione Toscana.

l.m.