Oriental Caffè in lutto, è morta Angela Bonacchi

Quarrata (Pistoia), 29 aprile 2024 - È morta a 73 anni, dopo una lunga malattia, Angela Bonacchi storica commerciante di Quarrata. È lo staff di Oriental Caffè a dare la notizia sui social ed è immediata la reazione di dolore nei tantissimi che hanno conosciuto Angela, la quale insieme al marito Giancarlo e ai figli, nel 1996 aveva avviato la torrefazione Oriental Caffè a Olmi. "Ma tutto suo – si legge nel messaggio dello staff sui social – era il merito di aver aperto la bottega aziendale proprio sulla via Statale al numero 240. Sì perché quello non era solo un negozio o uno spaccio aziendale ma un vero posto del cuore. Entrando ti accoglievano un profumo di caffè appena tostato sul retro e soprattutto il sorriso di Angela che ti faceva sentire come a casa, con una gentilezza ormai rara".

Tutti concordano sul fatto che era impossibile "andare via tristi dalla sua bottega, che curava e seguiva come una creatura viva, con continue idee e creazioni, che non avevano nulla da invidiare ai grandi negozi cittadini". C’era un’atmosfera magica che era "tutta merito del suo essere così dolce e gentile, che è rimasta nel cuore di tutti quelli che l’hanno incontrata, anche fugacemente per un acquisto".

Angela Bonacchi lascia il marito Giancarlo e i figli Samuele e Sandro che continuano ancora oggi l’attività di famiglia, con lo stesso spirito e il sorriso della madre.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal sindaco Gabriele Romiti: " Che giorno triste per la nostra comunità. Le mie più sentite condoglianze ai figli Samuele e Sandro e al marito Giancarlo che portano avanti ancora oggi l’attività che Angela aveva avviato nel ‘96. Grazie ad Angela per tutto quello che ha fatto e a Samuele, Sandro e Giancarlo per quello che continueranno a fare anche in suo nome".