Ancora quattro giorni per visitare la mostra dedicata a Bolognini

C’è tempo ancora fino a domenica 26 febbraio per visitare la mostra "Mauro Bolognini. Un nouveau regard" realizzata da Pistoia Musei negli spazi di Palazzo dei Vescovi e Palazzo Buontalenti, omaggio al maestro pistoiese della regia nei cento anni dalla sua nascita. Una mostra che ha riscontrato un ottimo successo di pubblico, così come apprezzato è stato "Dietro le quinte", il ciclo di incontri realizzato dall’ente per indagare attorno al nuovo sguardo di Bolognini, fra i maggiori interpreti del cinema italiano del XX secolo.

Le sedi museali sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 19; chiusura lunedì e martedì. Per informazioni chiamare lo 0573 974267 o visitare il sito www.pistoiamusei.it; biglietti in vendita a 7 (ridotto) e 10 euro (intero).