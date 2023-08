Ancora immondizia abbandonata per le strade Gli ultimi casi nelle vie Collegigliato e Germinaia

Emergenza degrado. Una delle numerose zone belle di Pistoia deturpata dall’ignoranza e dalla maleducazione di alcuni incivili. Stavolta focus sulla confluenza tra le vie di Collegigliato e Germinaia, ove nei giorni scorsi sono stati effettuati scarichi illegali di oggettistica varia: un po’ nel boschetto ai lati di via di Collegigliato, un po’ accanto al cassonetto posto all’inizio della salita di via di Germinaia. Non è la prima volta, speriamo sia l’ultima, l’auspicio degli operatori di Alia, ma soprattutto dei numerosi cittadini perbene abitanti in città e nei suoi dintorni. Purtroppo gli scarichi illegali stanno aumentando in modo rimarchevole: i controlli degli ispettori ambientali e della Polizia locale, e le sanzioni sinora fatte non sono serviti a scoraggiare i malintenzionati. Che continuano a imbrattare gettando a terra di tutto, dalla cartaccia a plastica e di tutto un po’, confermando quanto sarebbe prezioso fare una buona educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Sperando di fare cosa utile, allora, ecco i numeri di Alia per il ritiro degli ingombranti: 800 888 333 da rete fissa; call center 199 105 105 da rete mobile; call center 0571 196 93 33 da rete fissa e rete mobile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.

Gianluca Barni