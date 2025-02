Anci Giovani. Entra Paperetti : "Tante sfide"

Michael Paperetti, consigliere comunale di Montale (Noi per Montale), è stato eletto nel coordinamento di Anci Giovani Toscana dall’assemblea congressuale giovanile regionale. Paperetti è l’unico rappresentante del Comune di Montale e di Noi Moderati in questo organismo, che riunisce gli amministratori under 35 dei Comuni toscani. "Il ruolo dei giovani amministratori è cruciale in un periodo storico di disaffezione alla politica come quello che stiamo vivendo – ha detto il neo eletto – . Le sfide che ci attendono sono complesse, ma offrono anche grandi opportunità per innovare la nostra Regione". Paperetti ha sottolineato come le tecnologie siano un valido strumento, ma ha ribadito che ascolto, trasparenza e coinvolgimento della comunità sono fondamentali per il successo di ogni buon progetto. Tra le sue priorità, ha evidenziato la formazione scolastica di qualità in ogni fase della vita, il sostegno all’imprenditorialità giovanile e la sostenibilità ambientale.

"Le sfide climatiche sono ormai un obbligo etico – ha aggiunto –. Con coraggio e lungimiranza, insieme alla squadra di Anci Giovani, lavoreremo per un futuro migliore e più giusto". Lorenzo Pascucci, responsabile Enti Locali di Noi Moderati Toscana, ha detto: "Come responsabile regionale degli enti locali, ma soprattutto come collega ed amico, sono molto felice ed orgoglioso della nomina del nostro consigliere di Montale, Michael Paperetti, nell’assemblea Toscana di Anci Giovani – ha spiegato –. Un premio non solo a lui, ma a tutto il nostro partito che vede riconosciuto il crescente ruolo di forza di governo equilibrata e preparata, già evidenziato dalla recente elezione di 20 nostri rappresentanti nel Consiglio Nazionale Anci".