"Amore, impossibile dirti cosa sei per me"

Per mio marito Mario. Non basterebbero 100 giorni di San Valentino per festeggiare il mio amore per te e per dirti quanto sei prezioso.

Marinella

***

Dal nostro Amore è nata Nicole, il nostro capolavoro. Vi amo.

Antonio

***

A Luca: da quando ti ho incontrato ho compreso che il tempo passato insieme a te è perfettamente occupato.

La tua complice

***

È arrivato, è arrivato il giorno dell’amore, è arrivato il giorno degli innamorati, è arrivato il giorno di San Valentino. È arrivato, è arrivato quel giorno, ma che giorno è? Per me San Valentino è tutti i giorni, con te! Buon San Valentino Giacomo Nesi! Ti amo!

Aurora Ramazzotti

***

Io e la Papocchietta ti ringraziamo per tutto l’Amore che ci doni ogni istante. Ti amiamo alla follia.

A.M.

***

"Il tempo passa in fretta e tutto se ne va...". Vi siete resi indipendenti, ma ogni sera, nel mio cuore, vi rimbocco le coperte per tenervi al caldo con me. Vi amo, figli miei. Buon San Valentino ai miei figli Ilies, Jasmine e Delila.

Gianfranco

***

San Valentino non è la festa delle coppie, ma la festa degli Innamorati, ed è per questo che faccio gli auguri a voi che mi avete amato dal giorno 0. Mi avete cresciuto, coccolato, rimproverato quando era giusto farlo e incoronata alla mia laurea. Grazie per avermi amato ogni giorno, prima, ora e per sempre. Buon San Valentino nonnini miei.

La vostra Marghe

***

"Amore è... felicità?" Felicità è cogliere l’attimo fuggente di un avvenimento. È ascoltare chi ti racconta il suo calvario, le avversità che affronta nel superare le sue insicurezze. arriva da lontano come un frammento di luce, portando speranza in un tunnel profondo. Per ogni domanda c’è sempre risposta; la tenacia della mente umana manifesta la sua creatività, essa si può ammirare, assaporare. È immensamente irragiungibile vivere con la felicità, non è illusione, la si percepisce nella propria anima e nella natura che ci avvolge.

Isabella

***

Caro Mimmo, con me hai trovato la gallina dalle uova d’oro... comunque anche noi siamo state fortunate. Buon San Valentino.

Claudia e Rebecca

***

A Meriem. Ti amo adesso per tutto ciò che abbiamo già condiviso, Ti amo in anticipo per tutto quello che verrà.

Christian

***

A Simona. È una vera fortuna avere una nuora dolce e fantastica come te. Infiniti auguri.

Siliana

***

A tutti voi giornalisti, per San Valentino grazie di cuore del lavoro che fate. Splendido. Infiniti auguri.

Siliana

***

Tanti auguri di buon San Valentino al mio principe azzurro Tiberio e alle nostre principesse Haidi e Stella. Dalla vostra principessa.

Linda

***

Cara Barby... Sogno... anche dopo tante difficoltà e bugie sei e sarei il mio sogno

Savi