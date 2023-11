Neonato soccorso e portato in salvo dai vigili del fuoco

Quarrata (Pistoia), 3 novembre 2023 – Un fagottino avvolto in una coperta grigia che non ricorderà nulla di queste ore terribili. Ma due foto, che vedrà probabilmente da grande, gli serviranno per ricordare che qualche bambino l’angelo custode ce l’ha in carne e ossa.

L'intervento di soccorso

Colpiscono e commuovo, infatti, le immagini scattate dai vigili del fuoco a Quarrata: fra i numerosi interventi di soccorso alla popolazione nella nottata di giovedì e nella mattinata di venerdì non si può non citare quello che ha permesso di portare in salvo un neonato con i due genitori e i nonni, evacuati dal personale fluviale dei vigili del fuoco supportati da un mezzo anfibio.