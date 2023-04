All’asta le opere di Alfredo Fabbri per aiutare il "Pozzo"

Unire cultura e solidarietà per sostenere progetti e attività dell’associazione Pozzo di Giacobbe. E’ per questo che domani, domenica 2 aprile, si terrà un’asta di beneficenza in cui verranno battute alcune opere originali dell’artista Alfredo Fabbri. Si tratterà di litografie a colori 50x70 e 35x50, di opere che il pittore aveva realizzato durante la sua lunga carriera artistica. "Questo evento è per noi un’assoluta novità – commenta Daniele Bellini, operatore del Pozzo di Giacobbe e organizzatore della giornata –. Non abbiamo mai organizzato aste di beneficenza, ma riteniamo che possa essere un ottimo modo per unire cultura e solidarietà, e per trascorre insieme qualche ora parlando di bellezza, valorizzando inoltre la produzione artistica di un nostro concittadino". La metà del ricavato sarà donato all’associazione. All’evento sarà presente Marcello Fabbri, figlio dell’artista. Appuntamento nella sede del Pozzo di Giacobbe in via Fiume, 53 alle 16.30. È previsto un piccolo rinfresco per gli ospiti.

Daniela Gori