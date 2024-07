Allarme diabete. In aumento fra i giovani. Come prendersi cura del proprio corpo

PISTOIA

Il gesto migliore che ognuno possa fare, è il prendersi cura: degli altri e anche di sé. Infatti, il benessere personale permette di trovarsi in quello stato di equilibrio che concilia accoglienza e dialogo, valorizzando il rispetto. Lo sanno bene tutte le associazioni che su questo fronte sono impegnate, affinché ogni possibile malessere sia risolto, consapevoli che la soluzione è tanto più efficace quanto più tempestivamente si riesca a individuarlo. Da quando è nata, nel 1987, anche l’Associazione Diabetici Pistoiese lavora per promuovere stili di vita conformi alle necessità di quella splendida macchina che è il nostro corpo, da mantenere efficiente per poter vivere bene. La consapevolezza del benessere è appunto uno dei cardini intorno al quale anche l’associazione si muove, con tante attività che a cominciare dalla Giornata Nazionale di sensibilizzazione passano da piacevoli momenti di aggregazione in cui parlare di salute diventa quasi un gioco, una scommessa da vincere.

Una sfida che si consolida quando prende la forma della collaborazione con altre associazioni, e dove ciascuno mette le proprie competenze al servizio comune per migliorare le rispettive attività. La Diabetici Pistoiesi lo fa da sempre, con risultati molto interessanti si rivolge a platee specifiche dalle quali attingere e alle quali trasferire opportunità.

Ne abbiamo ricordate alcune con il presidente Alessio Arcaleni: intanto gli abbiamo chiesto il perché dei tanti progetti rivolti ai giovani.

"Senza frasi di circostanza, i giovani sono il nostro futuro, e purtroppo i diabetici stanno aumentando a dismisura, soprattutto proprio fra i giovani: diventa necessario coinvolgerli affinché parta da loro l’esigenza di essere informati su prevenzione e stile di vita corretto e sano. Da sempre interagiamo con loro, proprio per aiutarli a capire l’importanza della prevenzione, ma anche su autogestione e autocontrollo della patologia. Proprio su questo partirà dopo l’estate un nuovo importante progetto scolastico, che vedrà protagonisti studenti e docenti di vario grado, anche delle scuole materne, i cui risultati saranno pubblicati in un libro." Ne riparleremo, ma intanto un’altra cosa ci ha incuriosito: il progetto con gli amici a 4 zampe, sostenuto dal bando Far.Com 2023, addestrati come cani da allerta.

"Chiunque abbia un cane sa che è parte della famiglia, e insieme al centro cinofilo Dog’s Life di Pistoia, è attiva una collaborazione che, oltre a sensibilizzare sulle potenzialità del cane per le persone con diabete, vuole anche il sostegno a tutto tondo che può dare, sia fisicamente sia emotivamente, grazie al giusto approccio in il cane: cosa, questa, da condividere anche con le altre associazioni".

Alessandra Chirimischi