Alla scoperta dello zoo: visite notturne

Sono finalmente tornate le tanto apprezzate visite notturne al Giardino Zoologico di Pistoia. Dopo la prima andata in archivio, è tempo di pensare alla prossima, in programma martedì 2 luglio con ingresso alle 21. L’appuntamento permetterà di compiere una passeggiata insolita per scoprire le caratteristiche più segrete degli animali della notte e per incontrarli al chiarore di luna. Camminare nel silenzio e quasi a luce naturale per riscoprire silenzi e suoni a cui non siamo più abituati. Tra i fruscii dei rami, ruggiti e squittii la passeggiata farà sosta di fronte ai padroni dell’oscurità: linci, lupo, panda minori.

L’attività è indicata per gli adulti ed è adatta anche a bimbi di età maggiore di 8 anni accompagnati; durata prevista circa due ore. Il costo comprensivo dell’ingresso è di 24 euro per gli adulti, 19 euro per bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni; tariffa famiglia (2+2) 78 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria) è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il 340.9088085. Info su tutte le attività: zoodipistoia.it.

l.m.