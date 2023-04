Alienazioni, un tesoretto da 150mila euro

Un "tesoretto" da circa 150mila euro complessivi, da utilizzare in interventi a favore della collettività. Questa la somma che l’amministrazione conta nella migliore delle ipotesi di incassare nei prossimi anni dal piano delle alienazioni 2023-2025, approvato nei giorni scorsi nell’ultima seduta del consiglio comunale (con nove voti favorevoli e sei astensioni). Un elenco che consta di otto terreni disseminati lungo il territorio comunale, per alcuni dei quali sono già giunte offerte concrete. E in alcuni casi, sono di fatto già stati venduti. Iniziando ad esempio da un’area di oltre 300 metri quadrati a Carabattole, interessata nel dettaglio da una trattativa fra Comune e privato. Un’operazione che nelle intenzioni della giunta Benesperi sarà fondamentale per consentire di prolungare il percorso ciclo-pedonale di quella zona. "Il Comune incasserà 6.500 euro e 165 metri quadri di terreno, dalla ditta "Toci Srl", ha confermato in consiglio l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Ciottoli. Sono ormai in dirittura d’arrivo anche le trattative legate alla cessione a privati di due micro-aree situate in via della Libertà e via Santini. Operazioni che porterebbero quindi a circa 8mila euro le entrate già "sicure" a vantaggio delle casse comunali. Anche se il vero "colpo" del piano delle alienazioni sarebbe quello di riuscire a vendere l’area di 2mila metri quadrati in via Nerucci valutata poco più di 111mila euro. Nel lotto figurano infine anche un terreno di 500 metri quadri in via Vergiolesi, stimato sui 15mila euro ed altre due aree in via Ponte dei Bini e via Gerusalemme, valutate 8mila e 7mila euro.

Giovanni Fiorentino