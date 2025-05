Aldo Piantini eletto presidente: "Proposte sulle tematiche sociali"

Aldo Piantini è il neopresidente di Cna Pensionati Toscana Centro, eletto in occasione dell’Assemblea quadriennale tenutasi al circolo Arci di Santomato tenutasi prima di un convegno sul tema Welfare in Italia: quale futuro? Scenari e proposte", Piantini, che sarà coadiuvato da una squadra di sei dirigenti pensionati, eredita il testimone da Luciano Bartolotti che ha guidato un’associazione che vanta ormai oltre 10mila soci pensionati e 8mila cittadini soci. Residente a Montale, Piantini è stato presidente di Cna Pistoia fino al 2013 e ha avuto un ruolo centrale nella nascita di Cna Toscana Centro, è stato il primo presidente della società di formazione Sophia e presidente del Fila, il Fondo Integrativo Lavoratori Artigianato e dal 2021 vice Presidente di Cna Pensionati Toscana.

"Assumo questo incarico – ha detto Piantini – con orgoglio e responsabilità, con la consapevolezza di quanto sia stato lungimirante il processo che ha unito Cna di Prato e di Pistoia e con la convinzione che Cna Pensionati debba offrire oltre ai servizi anche una visione e proposte sulle problematiche sociali".

Il presidente uscente Luciano Bartolotti ha tracciato un bilancio dei quattro anni di mandato, segnati da sfide complesse come la pandemia e il processo di fusione dell’associazione, sottolienando la crescita degli associati passati da 9.552 nel 2020 a 10.488 nel 2024. Proprio alle sfide del Welfare è stato dedicato un convegno che ha affermato la necessità di un Welfare rinnovato e capace di rispondere ai nuovi bisogni dovuti alla trasformazione demografica e all’invecchiamento della popolazione come le esigenze legate alla non autosufficienza, alla inclusione digitale e la necessità di un rafforzamento della sanità territoriale.

Ad aprire i lavori è stato Andrea Ciarini, sociologo de La Sapienza di Roma, esperto di politiche sociali e del lavoro e sono intervenuti Luigi Nigi, presidente Cna Pensionati Toscana, Mario Pagani, segretario nazionale Cna Pensionati e Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana Centro. A moderare il dibattito, Cinzia Grassi, direttore di Cna Toscana Centro. Presente al convegno anche Marco Niccolai, Presidente Commissione Aree Interne Regione Toscana, Riccardo Trallori capo segreteria dell’Assessorato regionale a Diritti, salute, infrastrutture e transizione digitale guidato da Stefano Ciuoffo e molti rappresentanti del mondo della rappresentanza, istituzionale e del Cupla (Coordinamento Pensionati Lavoro Autonomo). Il professor Andrea Ciarini ha sottolineato l’impoverimento che riguarda il ceto medio e le fasce più deboli, la solitudine di molti anziani, e il problema della rinuncia alle cure per mancanza di soldi e per le lunghe liste di attesa. Chiarini ha sostenuto la necessità di una integrazione tra ospedali e territorio.