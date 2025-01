Alberi abbattuti e strade chiuse. I punti più critici e gli interventi

L’emergenza vento ha prodotto notevoli criticità sul territorio del Comune di San Marcello Piteglio a partire dalla notte tra domenica e lunedì, anche se i danni e i disagi a livello pubblico sono stati contenuti e sono state immediatamente predisposti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini.

"Ci sono stati alcuni problemi circoscritti per la viabilità pubblica – fa sapere il vicesindaco, Giacomo Buonomini – , nelle aree con i cassonetti dei rifiuti, alcuni danni segnalati a immobili e luoghi privati. Tutti gli enti competenti, a partire dal Comune, si sono attivati fin dalla prima mattinata per la soluzione o per la messa in sicurezza delle aree.

La situazione più significativa ha riguardato la strada provinciale che porta dall’ospedale verso il viale panoramico a San Marcello, su cui un grosso albero, caduto da un terreno privato ha creato problemi al transito e per la sicurezza e per cui il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura della strada, questo anche per la presenza di altri alberi pericolanti che potrebbero interessare il tratto. Gli alberi in questione saranno rimossi non appena le condizioni del vento lo consentiranno.

Era crollato (ieri mattina), un albero di grosse dimensioni lungo il viale panoramico, rimosso dai Vigili del Fuoco". La chiusura della strada che da Maresca porta alla Foresta del Teso e agli insediamenti della Casetta Pulledrari è ancora in vigore, c’è bisogno di rimuovere alcune piante per il pericolo da dissesto: il forte vento e la scarsa radicazione fanno oscillare le piante in modo preoccupante, da questo la necessità di abbatterle per evitare rischi maggiori.

Il problema è stato riscontrato lo scorso venerdì e ha generato una ordinanza di chiusura della strada. Gli operai dell’Unione dei Comuni stanno intervenendo per la rimozione delle numerose piante pericolose per la viabilità e per il rischio di smottamento del terreno. L’operazione, rallentata dal forte vento della mattinata di lunedì proseguirà oggi e se necessario anche domani.

"I Vigili del Fuoco – conclude Buonomini – hanno effettuato numerosi altri interventi segnalati sul territorio, una pianta caduta sulla Staltale 12 ha bloccato per breve tempo il transito all’altezza del Ponte Sospeso, situazione prontamente risolta anche grazie all’intervento di privati. L’allerta vento prosegue anche per oggi. E’ attivo il monitoraggio delle situazioni di pericolo e per gli interventi urgenti".

Ieri sera i Vigili del fuoco sono intervenuti a Campotizzoro per alcune vetrate pericolanti della ex Smi.

Andrea Nannini