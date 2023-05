Al via il nuovo corso "Paghe e contributi"

L’addetto alle paghe e ai contributi è una figura ancora oggi molto richiesta. La formazione è fondamentale e per questo Cescot organizza un corso che fornisce le competenze basilari per inserirsi in breve tempo in uffici amministrazione del personale di aziende di qualsiasi settore, in associazioni di categoria o in studi professionali di consulenza del lavoro. Il corso "Paghe e contributi", si svolgerà questo mese nelle aule di via Galvani,17 a Pistoia. Ha la durata di 75 ore, con 37 ore di stage in azienda o studio di consulenza. Il programma prevede: retribuzione e contratti collettivi; elementi base e variabili della retribuzione; competenze di fine rapporto. Al termine del corso è previsto un attestato riconosciuto dalla Regione Toscana. Per info e iscrizioni: 0573.927727; [email protected] . Le iscrizioni possono essere presentate entro l’8 maggio.