Al teatro Verdi arriva l’incanto del musical con la Sirenetta

Una domenica pomeriggio all’insegna del musical. Questo pomeriggio, dalle 17, ecco "La sirenetta – il musical" sul palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Liberamente tratta dalla celebre favola di Hans Christian Andersen, ’La Sirenetta’ della Compagnia del Domani incanterà il pubblico, che vivrà un’esperienza magica, con canzoni memorabili, personaggi incredibili, costumi sbalorditivi e danze coinvolgenti. La storia della Sirenetta si arricchisce di nuovi dettagli e sfumature in questo adattamento musicale che conquisterà il cuore di grandi e piccini.

C’era una volta il Regno di Atlantica, che senza confini si estendeva a tutto il mondo sommerso, decorato di conchiglie e madreperle multicolori che brillavano ai raggi del sole. Qui regnavano due giovani fratelli, Tritone e Ursula. Tritone aveva ereditato da suo padre Poseidone il tridente, lo scettro al cui potere il mondo sommerso si piegava. A Ursula invece era stato donato il Nautilus, la conchiglia dai poteri magici e che poteva intrappolare qualsiasi cosa al suo interno.

Dopo la morte della moglie Athena per mano dei pirati, Tritone convinse sua sorella Ursula ad usare la sua bella voce incantatrice, fattale dono da sua madre, per attirare le navi che lui poi avrebbe fatto affondare, con il suo potere, rompendole tra gli scogli. Ma un giorno Ursula non assecondò più il bisogno di vendetta del fratello e smise di cantare. Tritone usò il potere del tridente privando Ursula della sua voce per sempre. Ursula deturpata della sua voce scatenò l’inferno e utilizzò i poteri del Nautilus per trasformarsi in un polipo gigante diventando la strega del mare e regina dell’oscurità.

Gli anni scorrevano veloci ad Atlantica e le figlie di Tritone crescevano in fretta e volevano esplorare il mondo di sopra e conoscerne la sua bellezza. Da qui in avanti, resterà al lettore e spettatore scoprire il finale.

Gianluca Barni