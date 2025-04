Al servizio dei fedeli. Pronto soccorso e pazienza: "File già chilometriche"

PISTOIAArrivata già ieri mattina a Roma la prima squadra di volontari della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia. "La piazza è già pienissima, ci sono file chilometriche per entrare, e la gente sta continuando ad arrivare da tutto il mondo - ha spiegato Gianmarco Occhipinti, uno dei confratelli in servizio in una postazione subito all’entrata di piazza San Pietro - per fortuna la temperatura è giusta, c’è il sole ma non fa troppo caldo, quindi non si sono verificati malori legati a colpi di calore. Per ora pochissimi gli interventi di soccorso, solo qualche persona caduta inciampando nei sanpietrini".

Un’altra squadra partirà invece venerdì, sempre per prestare servizio di supporto nella piazza del Vaticano dove sono attese migliaia di persone in arrivo per le esequie di Papa Francesco, che vanno a sommarsi ai consistenti pellegrinaggi già programmati per il Giubileo. Pronti a offrire il proprio supporto nel momento del bisogno, i confratelli della Misericordia di Pistoia faranno il servizio a piedi nella folla, equipaggiati con lo zaino per il primo soccorso. All’interno dello zaino, oltre all’occorrente per la rianimazione e il defibrillatore, anche il telo per il trasporto di pazienti barellabili, per agevolare il movimento in situazioni di emergenza dove non è possibile entrare con l’ambulanza. Le squadre della Misericordia di Pistoia resteranno a Roma fino a sabato 26 aprile giorno del funerale del Pontefice, coordinandosi con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Per le celebrazioni funebri la Protezione Civile della Toscana sta schierando un contingente di circa 250 volontari provenienti da tutte le associazioni, per i giorni di massimo impegno (oggi, domani e sabato). Tra le associazioni di volontariato accreditate di Pistoia che daranno il loro contributo inviando unità anche la Croce Verde e il Comitato piana pistoiese della Croce rossa, che sta mandando a Roma personale concordato con le sale operative regionale e nazionale. In questi giorni volontari stanno raggiungendo la colonna mobile della Toscana per il supporto e l’accoglienza dei pellegrini, per dare loro indicazioni e per montare le strutture campali dove farli dormire. Da ieri è già arrivata a Roma la prima volontaria del comitato piana pistoiese della Croce rossa che sa parlare più lingue e che sarà utilizzata come interprete per fornire informazioni all’ingresso in piazza San Pietro. Altro personale della Croce rossa dalla provincia di Pistoia si sta unendo agli altri colleghi provenienti da tutta la Toscana, che andranno a offrire sia il servizio logistico che quello di assistenza sanitaria.

Daniela Gori