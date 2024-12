Al liceo Lorenzini torna l’open day

Dopo la prima giornata di Open Day del 23 novembre scorso, il liceo Lorenzini di Pescia riaprirà le porte agli studenti delle scuole medie che dal prossimo gennaio si troveranno a dover scegliere la scuola superiore per il loro futuro. Sabato 14 Dicembre dalle ore 15:30 alle ore 18. Cinque gli indirizzi: classico, linguistico, scientifico, scienze applicate e scienze umane. Non sarà necessaria nessuna prenotazione, ma gli interessati potranno recarsi direttamente nelle sedi di Palazzo San Michele in Via Sismondi 7, (per gli indirizzi Classico, Scientifico e Scienze Applicate), a Palazzo Piacentini in P.zza Leonardo da Vinci 12 (per il liceo linguistico) e a Palazzo "Ex Tribunale" in P.zza San Francesco 3 (per l’indirizzo scienze umane).Un’ulteriore data di apertura pomeridiana è prevista dopo le festività, il 12 gennaio.