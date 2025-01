Al ’Francini’ una stagione per tutte le età

Tre titoli per la sezione "adulti", cui se ne aggiungono cinque per bambini e ragazzi. Perché "la semina" - quella di tipo culturale, sentimentale - inizi anche da qui, dal teatro. Chiamata in sala a Casalguidi dove dal 26 gennaio e fino ad aprile riprende la stagione teatrale realizzata dal Comune di Serravalle in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, ad allargare la proposta nella nostra provincia. Graditissimi ritorni e debutti quelli che popoleranno la proposta del teatro Francini, con inaugurazione affidata a "Le volpi" di Lucia Franchi e Luca Ricci, con due artisti di spicco quali Giorgio Colangeli e Manuela Mandracchia, qui insieme a Federica Ombrato in un testo che racconta la provincia italiana.

Il 28 e 29 gennaio pubblico di riferimento saranno i bambini delle classi quarte e quinte elementari e i ragazzi delle scuole medie destinatari della messinscena "Sii gentile e abbi coraggio" (produzione Orto degli Ananassi), a riflettere sul delicato tema della memoria e della storia che ha investito Anna Frank e milioni di persone in quegli anni terribili.

Il 14 febbraio ancora un titolo ‘junior’ (7-9 anni), "Il più piccolo di tutti", gioiellino della Compagnia Rodisio prodotto da Teatri di Pistoia, così come il 24 dello stesso mese con "Rosso malpelo". Nel mezzo, il 23 febbraio (ore 18), un apprezzato ritorno dopo il debutto nel 2019 nella persona di Lorenzo Baglioni impegnato in "Canzoni a colori", viaggio parlato e cantato attraverso scuola e società. Con il mese di marzo arrivano "Pillole di me", memorie comiche dell’irresistibile Alessandro Benvenuti, sorta di personale best of di comicità in forma di monologo, e il 18 dello stesso mese "Marmocchio. Una specie di Pinocchio di marmo", radiodramma animato per ragazzi di tutte le età della arcinota compagnia I Sacchi di sabbia. Ultimo titolo che chiude la rassegna è ancora uno per i più giovani, "Agenzia viaggi Marisa" di e con Elisa Consagra, invito a lasciarsi trasportare sulle ali della fantasia.

"Anche quest’anno torniamo con entusiasmo a proporre spettacoli trasversali per tema e per pubblico – ha detto Ilaria Gargini, assessore comunale alla cultura di Serravalle -. La Novità è lo spettacolo rivolto ai ragazzi in occasione del Giorno della memoria. Crediamo fortemente nel teatro quale strumento culturale alternativo a quanto quotidianamente propone la scuola".

Entusiasmo condiviso anche dal direttore generale di Teatri di Pistoia, Gianfranco Gagliardi che ha insistito sull’aspetto di una proposta che guarda in particolare ai giovani, "per offrir loro l’opportunità di socializzare e sviluppare una forte capacità critica". A raccontare la stagione anche Saverio Barsanti per la parte della prosa e Francesca Giaconi, investita del ruolo di responsabile per la sezione bambini e ragazzi. I biglietti saranno in vendita a prezzi di 5 (per le scuole) e 11 euro (spettacoli serali); prevendite al via dalla prossima settimana alla biblioteca Eden di Casalguidi, 0573.917414.

linda meoni