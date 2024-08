Aiuti dal Gal alle imprese del turismo

Oltre 130mila euro per le imprese turistiche delle zone rurali, messi a disposizione dal Gal MontagnAppennino, con un apposito bando, per incentivare turismo e lavoro nelle aree montane.

"È attivo da oggi – scrive l’associazione presieduta da Marina Lauri - il bando di sostegno alle imprese turistiche delle aree rurali e montane del Gal MontagnAppennino relativo alla programmazione 2014 – 2022. Una dotazione iniziale di 134mila euro, ampliabile con successive economie derivanti da altre misure".

Le risorse provengono da un bando di fine programmazione con fondi destinati a piccoli investimenti in arredi e attrezzature per le micro e piccole attività turistiche previste dal testo unico del turismo della Regione Toscana. Con questo bando il GAL rinnova la sua attenzione verso il settore turistico ricettivo quale ambito in grado di portare valore aggiunto e fortemente connesso anche ai settori del commercio e soprattutto delle produzioni agroalimentari tipiche del territorio. Il bando, disponibile sul sito del Gal, www.montagnappennino.it, è rivolto a sostenere l’acquisto di arredi e attrezzature con contributi in conto capitale fino al 60%, fino ad un massimo di 15mila euro; le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 30 ottobre 2024.

Andrea Nannini