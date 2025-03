Aiutare i giovani nel nome di Giak. A teatro per il "Nuotatore Volante"

A teatro per contribuire alla valorizzazione dei giovani talenti. Sabato 8 marzo, alle ore 21, al teatro Moderno di Agliana, va in scena la compagnia teatrale La Loggetta di Quarrata nella commedia brillante "La moglie bella" di Bruno Carbocci, per la regia di Perla Caramelli. L’iniziativa è del Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese in collaborazione con il Comune di Agliana ed è a scopo di beneficenza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione "Giak Nuotatore Volante" impegnata a valorizzare i giovani talenti nell’ambito culturale, sportivo e musicale e a sostenere il mondo della disabilità giovanile. "Il nostro obiettivo – spiegano dal Lions club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese – è quello di essere presenti sul territorio per tutte le forme di aiuto e abbiamo ritenuto opportuno sostenere l’associazione Giak Nuotatore Volante che si impegna per valorizzare i giovani talenti e dare sostegno alla disabilità giovanile". L’associazione, lo ricordiamo, è stata fondata dai genitori di Giacomo Di Napoli, giovane campione di volo e di nuoto, che perse la vita a 20 anni, l’11 luglio 2022, mentre si preparava ai campionati mondiali di acrobazia in aliante. Giacomo era un ragazzo normale con doti straordinarie e una grande sensibilità verso gli altri. L’associazione "Giak Nuotatore Volante" vuole continuare il percorso iniziato da Giacomo, mantenendone vive le virtù di generosità, altruismo e determinazione. Nei giorni scorsi l’associazione è stata premiata dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio per l’educazione delle giovani generazioni ai valori di impegno, passione e dedizione. Tra i progetti più recenti, le collaborazioni attivate con la Federazione Italiana Psicologi dello Sport e con il Coni regionale per portare avanti la formazione e lo sviluppo dei giovani atleti, ponendo le basi, per un futuro più inclusivo e positivo, che rafforzi nei giovani generosità, altruismo e onestà.

Anche tra i progetti dei Lions della piana c’è attenzione ai giovani, come il "Progetto Martina" finalizzato alla prevenzione dei tumori giovanili in ricordo di una ragazza che durante la sua malattia aveva chiesto che i giovani fossero "informati ed educati ad avere maggior cura della propria salute". La storica compagnia di teatro amatoriale La Loggetta, in tante altre occasioni si è messa a disposizione per iniziative di beneficenza. Infatti, i componenti della compagnia si definiscono così: "Un gruppo di amici che giocano a fare gli attori, con tanto impegno e passione, facciamo beneficenza divertendoci".

Per prenotare i biglietti: Carlo (333.5888535), Antonio (377.1701268); [email protected]. Potranno essere ritirati anche al centro terapico Synergy, in via Santa Lucia 29 a Quarrata.

Piera Salvi