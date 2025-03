Agna, il crollo dell’argine . Accuse dopo l’emergenza. Un duro botta e risposta

Duro botta e risposta tra Sinistra Italiana e Partito Democratico sulla gestione dell’emergenza. Sinistra Italiana accusa l’amministrazione comunale di disorganizzazione, il Pd rimprovera a Sinistra Italiana di "cavalcare i drammi dei cittadini a scopi grettamente politici". "Ad alcuni cittadini, interessati dalle ordinanze di sgombero – afferma Si di Montale – , che si sono rivolti al Comune per avere notizie su come comportarsi in caso di problemi è stato risposto di chiamare direttamente il sindaco e il vicesindaco, reperibili tutta la notte, come se la reperibilità di due amministratori fosse una soluzione. Ci sono consiglieri comunali di maggioranza che fanno visita ai residenti delle zone a rischio per cercare di tranquillizzarli e, allo stesso tempo, convincerli a lasciare la loro casa. Iniziative estemporanee che confermano che il Comune di Montale, come struttura organizzativa, non esiste più. Amministratori che fanno il lavoro dei tecnici e dei dipendenti dimostrano la mancanza della più pallida idea di quale sia il ruolo degli amministratori. Avrebbero dovuto organizzare un centro, con un numero telefonico diretto, in grado di dare risposte ai cittadini, una risposta per coloro che, di fronte a una ordinanza di evacuazione, hanno bisogno di aiuto per gestire anziani o malati oppure non hanno disponibilità di una sistemazione. Dagli amministratori non è venuta nessuna soluzione".

Il Pd di Montale risponde: "E’ strumentale e fuorviante l’accusa sollevata da Sinistra Italiana, mentre è sotto gli occhi di tutti quanto le strutture pubbliche siano state svuotate nella loro capacità di intervento, dalla salute pubblica alla scuola, dal sociale alla gestione e tutela del territorio, Sinistra Italiana di Montale non trova altro argomento che attaccare l’amministrazione comunale, nelle figure del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, per il loro impegno personale, che va al di là del ruolo istituzionale che ricoprono". Il Pd esprime "vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dall’ondata di maltempo e ringrazia la Protezione Civile e a tutte le associazioni di volontariato, le Forze dell’Ordine, le Istituzioni e ai Sindaci per la generosità con la quale affrontano questi inediti problemi legati ai mutamenti climatici". Annuncia infine un’iniziativa pubblica per affrontare la difesa del territorio "in modo approfondito e costruttivo".

Giacomo Bini