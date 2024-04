Aglianese, servono i fatti: "Basta con le chiacchiere"

Dopo quattro sconfitte consecutive per l’Aglianese l’imperativo è riprendere a fare punti in casa con la Sammaurese (ore 15 allo stadio comunale Bellucci). In un girone di ritorno a montagne russe con una strepitosa risalita iniziale (6 vittorie su sette gare) e una rovinosa caduta negli ultimi cinque turni (un solo punto in casa col Lentigione) la squadra di Ciccio Baiano prova ritrovare un filotto positivo nei cinque turni che restano da disputare prima della fine del campionato. Le ambizioni, anche quelle altalenanti come i risultati, sono ormai attestate sull’obiettivo di consolidare una salvezza tranquilla che non appare al momento in discussione, anche se altri punti per chiudere la pratica il prima possibile.

Non è stato tanto un crollo sul piano delle prestazioni, quanto un calo dovuto, in ogni partita, da errori pagati a caro prezzo. Dopo la sconfitta col Ravenna e l’abbandono di fatto della speranza di un aggancio alle prime evidentemente è emerso qualche limite di concentrazione. L’Aglianese ora è decima in classifica con 40 punti mentre il Mezzolara è tre posizioni sotto, ai margini della zona playout, con 35 punti. Inutile dire che per i neroverdi è essenziale almeno mantenere le distanze dalla zona più bassa della graduatoria. L’allenatore Francesco Baiano chiede "una prova d’orgoglio per dimostrare che non siamo quelli delle ultime settimane". "Con le chiacchiere si va poco lontano – aggiunge il mister – ora servono i fatti, è il momento di fare punti perché la classifica lo richiede". Baiano ammette che "quando non vinci per tanto tempo il morale è quello che è" ma assicura che la squadra "si è allenata con grande concentrazione e con la volontà di uscire in tutti i modi da questo momento delicato". È probabile che Baiano possa cambiare qualcosa anche se non anticipa nulla sulle scelte di formazione. "Non è comunque tanto la questione di cambiare – aggiunge – ma è qualcosa che deve venire da dentro, un fatto di concentrazione, di carattere, di voglia di fare una partita importante perché lo richiede l’avversario e la classifica".

Nelle ultime tre partite la Sammaurese ha pareggiato col Lentigione, perso col Ravenna e vinto col San Marino. "E’ una squadra che gioca bene – avverte Baiano – lascia pochi spazi ed è solida, noi dobbiamo eliminare gli errori e le disattenzioni che abbiamo commesso nelle ultime partite, li abbiamo analizzati e abbiamo visto che con quel genere di errori le gare le perdi". Baiano ha tutti a disposizione. Probabile il ritorno di Fiaschi come titolare in difesa con l’esclusione di uno fra Viscomi, Pupeschi e Iacoponi. In attacco tornerà la coppia Mascari, Della Pietra mentre a centrocampo possibile qualche cambiamento, come l’innesto di Perugi o Silvestro al posto di Remedi o Grilli.

Giacomo Bini