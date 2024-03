AglianaDanza, scuole da tutta Italia in sfida

Decima edizione di "AglianaDanza" oggi e domani al teatro Moderno di Agliana. Si tratta di due giornate dedicate al concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea, diventato ormai un atteso appuntamento annuale e che quest’anno accoglierà al teatro Moderno trenta scuole da tutta Italia e oltre duecento partecipanti. In questo decimo compleanno "AglianaDanza" si preannuncia essere un’edizione con performance coreutiche di altissimo livello. L’evento, promosso dall’associazione culturale Il Moderno, con il patrocinio del comune di Agliana e il fondamentale contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è ideato e diretto da Elisabetta Bresci, Carlo Coda e Massimo Talone. Un concorso internazionale che persiste, di edizione in edizione, nella sua mission originaria: valorizzare i giovani talenti della danza provenienti da tutta Italia e promuovere l’arte coreutica verso il pubblico di appassionati e tutta la cittadinanza coinvolta. L’evento, che quest’anno compie dieci anni di consolidato successo, rappresenta anche un’importante occasione di visibilità in ambito nazionale e internazionale per Agliana, poiché è capace di richiamare non solo gli allievi in gara e le loro famiglie, ma anche tanti amanti della danza. Da evidenziare, inoltre, le importanti possibilità di formazione che offre "AglianaDanza". Per i vincitori del concorso sono previste coppe, menzioni speciali e, soprattutto, ambite borse di studio messe in palio dai membri della giuria e dall’organizzazione del concorso.

I vincitori, infatti, si aggiudicheranno la possibilità di frequentare corsi di approfondimento sulla danza in accademie o scuole internazionali di riconosciuto valore. E veniamo alla prestigiosa giuria, quest’anno particolarmente nutrita proprio in occasione del decennale del concorso. E’ composta da Christiana Stefanou (direttrice dell’Accademia del balletto dell’Opera di Vienna), Simone Lolli (coordinatore generale del Pid - Premio internazionale danza Città di Rieti. Responsabile So Dança Italia, Repubblica di San Marino e Malta), Cristina Saso (insegnante residente-maestra di balletto e talent scout presso European School of Ballet di Amsterdam), Luna Ronchi (coordinatrice artistica Premio internazionale danza Città di Rieti e Rieti Danza estate, coordinatrice artistica Pid Dance Opportunities-grande audizione, artistic adviser Yagp-Italy, direttrice artistica della Scuola professionale Dance Studio di Faenza), Lotte Sigh (coreografa e direttrice artistica Copenhagen Contemporary Dance School), Eugenio Buratti (direttore artistico presso Dancer at Work, coaching per avviamento alla professione di danzatore e insegnante ospite all’Accademia Princess Grace di Montecarlo).

Per informazioni e prenotazioni: teatro Moderno, Agliana, piazza Anna Magnani, e-mail [email protected], telefono 0574.673887.

Piera Salvi